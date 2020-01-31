В ООН раскритиковали украинский закон "О медиа"

Закон №2693 "О медиа", предложенный украинскими властями, не отвечает международным стандартам и может привести к самоцензуре. Об этом заявила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине на странице в Facebook.



Так, в ООН призывают Украину воздержаться от введения определенных ограничений для работы СМИ, ведь они не соответствуют международным стандартам прав человека, могут подорвать свободу журналистов и привести к самоцензуре.



"Попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может привести к преследованию журналистов просто за то, что они выполняют свою работу. Более того, власти должны воздержаться от создания органов, ответственных за мониторинг и фильтрацию контента", - заявили в ООН.



В организации подчеркивают, что борьба с дезинформацией должна происходить не путем ограничения свободы СМИ.



"Призываем Министерство культуры, которое разработало этот первый проект закона, придерживаться международных стандартов прав человека, продолжить публичное обсуждение и обеспечить его открытость и инклюзивность", - говорится в заявлении.

