Сербский Патриарх сказал, что будет делать все для улучшения религиозной ситуации в Украине

Сербская Православная Церковь будет делать все для улучшения религиозной ситуации в Украине, поддерживая Украинскую Православную Церковь.



Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Отдел внешних церковных связей УПЦ, об этом сказал Предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Ириней 30 января во время встречи с группой паломников из Украинской Православной Церкви, которую возглавил глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба).



«Мы приветствуем наших дорогих братьев из Украины. Мы очень рады, что у нас сегодня есть возможность с вами встретиться и услышать от вас о нынешней ситуации в Украине. Мы все это время следим за событиями в Украине, за всем происходящим там, и видим, что это большие искушения. И мы молимся усердно Господу нашему Иисусу Христу, чтобы все эти искушения прошли, и нашлось решение. Но, к сожалению то, что сегодня происходит, кажется намного хуже, чем это было раньше», - сказал Патриарх Ириней украинским паломникам.



Он напомнил о позиции Сербской Церкви относительно «украинского вопроса».



«Как известно, позиция нашей Церкви такова, что мы осуждаем вмешательство Константинопольского патриархата во внутренние дела Украинской Православной Церкви. То, что они (Константинопольский патриархат, - ред.) сделали, то сделали только хуже, чем было раньше в Украине. Как и другие Православные Церкви, мы разделяем их (Церквей, - ред.) позицию относительно того, что мы поддерживаем Украинскую Православную Церковь. И мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы эта ситуация, это положение, насколько это возможно, улучшилось. О Вас, и о нашей Церкви, в которой тоже есть проблемы, мы молим Господа Бога, чтобы все эти проблемы решились лучшим образом», - отметил Патриарх Ириней.



Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) рассказал Предстоятелю Сербской Церкви о своем визите в Черногорию, где он принял участие в молитвенном шествии.



«Мы благодарим Вас за встречу, поскольку знаем, что сегодняшний день очень загружен у Вас, поскольку Архиерейский Собор сегодня проходит в Белграде. Но Вы нашли время для того, чтобы благословить всех нас - паломников из Украинской Православной Церкви. […]



Мы были в пределах Сербской Православной Церкви в Черногории, где наши православные братья также требуют особой молитвенной поддержки. Мы вместе праздновали день памяти святого Саввы Сербского с митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием, вместе молитвенно проходили крестным ходом в поддержку всех православных наших братьев в Черногории», - сказал епископ Виктор.



Архиерей УПЦ сообщил, почему у верующих возникло желание посетить Черногорию.



«Когда эти новости пришли в Украину, то сердце наше сразу наполнилось страданием. И по зову наших сердец мы направились сюда для того, чтобы поддержать наших братьев и сестер, потому что знаем и понимаем, что это такое, поскольку в течение последних лет также переживаем давление со стороны внешних сил, со стороны отдельных представителей власти, и защищаем свою веру и каноническую Украинскую Православную Церковь. Мы убеждены, что наша сила только во Христе. Это та сила, которой живет каждый верующий православный христианин. Если мы будем подавать друг другу руку помощи, и предоставлять молитвенную и любую другую поддержку, тогда и Господь будет помогать нам, чтобы мы преодолевали всевозможные сложности и испытания, которые сегодня, как и в Украине, так и в Черногории, и в других Поместных Православных Церквах», - отметил владыка Виктор.



Паломники из Украины подарили Патриарху Иринею картину с изображением Киево-Печерской лавры и копию Браиловско-Ченстоховской иконы Божией Матери.

