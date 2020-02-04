Рыцарь Рен рассказал более мрачную концовку 9 эпизода «Звездных войн»

На создателях последних «Звёздных Войн» висел немалый груз ответственности за концовку трилогии — и, по сути, саги в целом. Хотя финал многим не понравился, оказалось, что он отличался от задуманного изначально.

Осторожно, спойлеры!



Если по какой-то причине вы вдруг забыли, в финале девятого эпизода Кайло Рен воскрешает погибшую в битве с Палпатином Рей — но это стоит ему жизни. После этого девушка отправляется на Татуин и называет своё имя: «Рей… Рей Скайуокер».



В интервью для Popcorn Talk Хуан Ботиста (играл одного из Рыцарей Рен) рассказал, что в первоначальной версии сценария Рей не воскресала. Вместо этого в живых оставался Кайло — и каялся в своих грехах. Сама же концовка оставалась приблизительно такой же: герой отправлялся на Татуин и называл себя Скайуокером.



Сложно сказать, приняли бы эту версию теплее или нет, но всё же удивительно, что такая версия была в работе, и от неё отказались. Это был бы отличный задел на будущее, и мы могли бы увидеть, как герой расплачивается за совершённое. Впрочем, стрелка поворачивается и в обратную сторону: многие зрители были бы в ярости, что Рей погибла.



