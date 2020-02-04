Курение и алкоголь приводят к ускоренному старению мозга

Как показали последние исследования Университета Южной Калифорнии, люди, ежедневно выпивающие по пинте пива или бокалу вина, могут столкнуться с ускоренным старением мозга, пишет The Daily Mail. Был проведен анализ результатов сканирования мозга тысяч человек 45-81 года с учетом потребления спиртных напитков и курения.



Оказалось, вредные привычки приводили к негативным изменениям. Ученые устанавливали возраст мозга по МРТ-сканированию. Это позволило установить, что люди, регулярно выпивавшие алкогольные напитки, имели сильнее постаревший мозг, чем люди, спиртное не пившие или употреблявшие его очень редко.



В одной единице алкоголя - 8 граммов спирта. В одном шоте крепкого напитка - 1 единица, в пинте крепкого пива или бокале вина - три единицы. Каждый дополнительный грамм алкоголя в день был связан с увеличением возраста мозга на 0,02 года. Что касается курения, то каждый дополнительный год, в рамках которого человек выкуривал по пачке в день, давал увеличение возраста мозга на 0,03 года.

