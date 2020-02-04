Определенные продукты могут затормозить развитие Альцгеймера

Определенные продукты могут затормозить развитие Альцгеймера

Ученые Университета Раш привлекли почти 1000 человек, чей возраст на момент начала исследования составлял 81 год. Изначально деменции не было ни у кого из добровольцев. В течение 6 лет ученые собирали данные о рационе людей, их образе жизни и проверяли тех на когнитивные способности.

За время наблюдений у 220 человек выявили деменцию. Добровольцев разделили на пять групп в соответствии с содержанием в их рационе флавонолов. Это биоактивные химические вещества, способные защищать организм от окислительного стресса. В группе с минимальным уровнем потребления флавонолов люди потребляли около 5,3 миллиграмма флавонолов в день; в группе с максимальным потреблением - около 15,3 миллиграмма в день.

И у группы с максимальным потреблением риск деменции были на 48% снижен по сравнению с группой с минимальным потреблением. Из 186 участников, которые ели очень много продуктов, содержащих флавонолы, деменция была диагностирована у 28 человек, а из 182 участников, которые потребляли очень мало флавонолов, - у 54 человек.

В основном данные соединения поступали из груш, оливкового масла, вина, томатов, капусты, бобовых, чая, шпината, брокколи, апельсинов, яблок. Если у человека была зафиксирована высокая концентрация изорамнетина (тип флавонолов), риск болезни Альцгеймера и связанной с ней деменции был снижен на 38%. Другой флавонол - кемпферол - снижал риск на 51%, а мирицетин - на 38%.