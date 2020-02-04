Определенные продукты могут затормозить развитие Альцгеймера

Ученые Университета Раш привлекли почти 1000 человек, чей возраст на момент начала исследования составлял 81 год. Изначально деменции не было ни у кого из добровольцев. В течение 6 лет ученые собирали данные о рационе людей, их образе жизни и проверяли тех на когнитивные способности.



За время наблюдений у 220 человек выявили деменцию. Добровольцев разделили на пять групп в соответствии с содержанием в их рационе флавонолов. Это биоактивные химические вещества, способные защищать организм от окислительного стресса. В группе с минимальным уровнем потребления флавонолов люди потребляли около 5,3 миллиграмма флавонолов в день; в группе с максимальным потреблением - около 15,3 миллиграмма в день.



И у группы с максимальным потреблением риск деменции были на 48% снижен по сравнению с группой с минимальным потреблением. Из 186 участников, которые ели очень много продуктов, содержащих флавонолы, деменция была диагностирована у 28 человек, а из 182 участников, которые потребляли очень мало флавонолов, - у 54 человек.



В основном данные соединения поступали из груш, оливкового масла, вина, томатов, капусты, бобовых, чая, шпината, брокколи, апельсинов, яблок. Если у человека была зафиксирована высокая концентрация изорамнетина (тип флавонолов), риск болезни Альцгеймера и связанной с ней деменции был снижен на 38%. Другой флавонол - кемпферол - снижал риск на 51%, а мирицетин - на 38%.

