Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью

Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был отравлен ртутью пять месяцев назад. По информации сайта ТСН, Шокин в интервью рассказал им, как последние пять месяцев борется за жизнь. Как говорится в телесюжете, впервые экс-генпрокурору стало плохо в сентябре прошлого года в Греции: он потерял сознание на улице.

"Это случилось примерно в 11:40, очень рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты. В соответствии с заключением греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Потом я провел восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново", - заявил Шокин.

Позже, по словам Шокина, было установлено, что он был отравлен ртутью. В подтверждение он представил выписки из истории болезни, сделанные в Вене, в клинике "Рудольфиннерхаус", где он проходит лечение у врача Николая Корпана, который лечил третьего президента Украины Виктора Ющенко от отравления диоксином.

Сейчас свое состояние Шокин называет удовлетворительным, следующий визит к врачам в Вену запланирован на февраль.

Он также сообщил, что надеется на компетентность правоохранительных органов Греции.

"У меня нет явных врагов, которых я точно знаю, что это враг. Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам. Я обратился официально к греческим правоохранительным органам по этому вопросу, там есть мое официальное заявление, просил их расследовать. Насколько мне известно, уголовное дело возбуждено и расследуется, но это только моя информация. Официально я еще ответа не получил, хотя обратился довольно давно по вопросу возбуждения уголовного производства в связи с моим преднамеренным убийством", - цитирует Шокина сайт ТСН.