Пассажиры, прибывшие в Украину самолетом из КНР, взяты на учет - секретарь СНБО

257 пассажиров, прибывших сегодня в Украине самолетом из КНР находятся на учете. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", передает УНН.



"Сегодня прилетел самолет с КНР рейсом Саньи-Киев в 10:59. 257 человек было на борту", - рассказал Данилов.



По словам Данилова, шестеро из них были гражданами Беларуси, один гражданин Сингапура, один гражданин РФ и 249 граждан Украины.



"Все они у нас на учете, мы знаем все координаты каждого человека, прибывает с зоны риска. Они все находятся у нас на контроле", - заявил Данилов.

