Обзор казино Вулкан от slot4money.net

Казино Вулкан является типичным представителем линейки бренда с узнаваемым дизайном и стандартным набором игровых автоматов. Играть в казино на деньги, а бесплатно и без регистрации онлайн в сотни слотов известных производителей. Предлагаются Бонусы 15% на депозиты и программа лояльности для всех игроков, проводятся акции, узнать о которых можно на slot4money.net.

Дизайн казино стандартен, аналогичен для всех подобных проектов. Пытаемся проверить лицензию казино, но ссылка на проверку стоит для основного домена Вулкан, где расположен официальный сайт, на котором нет информации о партнерстве с данным сайтом или же сведений, что он является одним из зеркал.

Зеркала и обход блокировки

В случае если проект блокируется провайдерами, помогут:

Зеркала проекта, которые регулярно обновляются;

ВПН сервисы;

Специальный плагин для браузера;

TOR браузер;

Orbot для мобильных.

Регистрация

В игровом клубе предлагается регистрация по email и быстрый вход через кнопки следующих социальных сетей:

Вконтакте;

Одноклассники;

Facebook;

Яндекс;

Google+;

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Игры в казино

В казино Вулкан игроков ждет набор из нескольких сотен слотов от известных производителей, карточные столы, американская и европейская рулетка, комнаты с живым дилером.

Что же касается игровых автоматов то играть в подавляющее большинство из них можно бесплатно и без регистрации на сайте или же, авторизовавшись, делать реальные ставки.

Очень удобно сделана сортировка по названиям, популярности и отдаче, так что увидеть в какие из автоматов играет и выигрывает большинство посетителей, не представляет особого труда.

Бонусы и акции

Все игроки казино Вулкан на slot4money.net получают следующие бонусы:

15% на каждый депозит;

кэшбек на проигрыш, для тех игроков, у которых, по итогам недели, отрицательная разница депозитов и выводов составляет от 2500 руб. На счет вернется 8% при сумме проигрышей до 100 тыс. руб. и 15% для больших сумм проигрышей.

У казино есть программа лояльности, по которой за каждые 150 руб. ставок игрок получает условный балл и «прокачивает» уровни по следующей лестнице:

Новичок (регистрация);

Любитель (внесение первого депозита);

Мастер (500 баллов);

Профи (1500 баллов);

Бронзовый (5000 баллов);

Серебряный (15000 баллов);

Золотой (50000 баллов);

Платинум (100000 баллов).

По достижении каждого из уровней, игроку начисляется дополнительный бонус в баллах или рублях и устанавливается новый курс обмена.

Пополнение

Свой счет в игровом клубе можно пополнить так:

Киви;

Яндекс Деньги;

WеbMoney;

Карты банков Visa/Mastercard;

SMS.

С последним пунктом следует быть внимательным, так как в правилах казино четко прописано, что для пополнения может использоваться один телефонный номер, а попытка задействовать дополнительный может быть расценена как мошенничество с последующей блокировкой всего аккаунта.

Вывод средств

Заказать вывод средств можно при положительном балансе от 100 руб. на электронные платежные системы и от 3000 руб. для банковских карт. При этом выплаты зарегулированы и имеется ряд правил и ограничений: