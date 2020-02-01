Сенат США в среду проведет финальное голосование по импичменту Трампу

Члены сената США 5 февраля проголосуют по вопросу об отстранении от власти президента страны Дональда Трампа, сообщил лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Митч Макконнелл.



В его заявлении отмечается, что слушания возобновятся в понедельник, и сенаторы от обеих партий получат возможность выразить свою позицию по вопросу импичмента. После этого в среду в 16:00 по местному времени сенаторы проведут голосование по обоим пунктам обвинения, поставив, таким образом, точку в этом деле.



В субботу верхняя палата конгресса США проголосовала против вызова новых свидетелей на слушания в рамках процесса импичмента президента страны Дональда Трампа.



За вызов свидетелей высказались 49 сенаторов, а против - 51.



Чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Однако поскольку большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, то, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.



Разбирательства в сенате в отношении Трампа сосредоточены на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей - злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.



Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

