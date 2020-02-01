США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

США со 2 февраля введут режим чрезвычайной ситуации на всей территории из-за китайского коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом заявил министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар, передает его пресс-служба.



Он пояснил, что такое решение было принято после заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), объявившей ситуацию с новым коронавирусом чрезвычайной.



"Сегодня я объявил, что коронавирус представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в США", - сказал он.



Также министр отметил, что предпринимаемые США действия дополняют работу китайских коллег и сотрудников ВОЗ по сдерживанию вспышки вируса в Китае. Он сообщил, что режим ЧС на всей территории США начнет действовать с 17:00 по вашингтонскому времени 2 февраля (12:00 по киевскому времени).

