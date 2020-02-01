Зеленский потребовал объяснений по платежкам

Офис президента в субботу, 1 февраля, опубликовал видео заседания при участии Владимира Зеленский по ситуации с уменьшением сумм в платежках за коммуналку.



Заслушал отчет об уменьшении сумм в декабрьских платежках за теплоснабжение. Задача номер один - получить объяснения от местных властей Черновицкой и Николаевской областей, где для снижения начислений по непонятным мне причинам не было сделано ничего. Задача номер два - выровнять снижение до 25-30% во всех областях страны", - сказал президент.



В ходе совещания премьер-министр Алексей Гончарук сообщил президенту, что за декабрь люди в среднем получили от 5 до 35% меньше платежку за теплоснабжение.



"У нас есть области, которые не отреагировали на наш сигнал и не воспользовались тем инструментом, который был предоставлен правительством - это Черновицкая и Николаевская", - уточнил премьер.



"Решение о снижении платежек принимают предприятия. Они, как правило, находятся в коммунальной собственности. Где-то они принадлежат области, где-то чаще городу. То есть депутаты, мэр - это люди, которые ответственны за уровень платежек. Им не удалось убедить органы местного самоуправления", - добавил Гончарук.



В то же время Гончарук отметил, что не все области "были в равных условиях", поскольку в некоторых областях тарифы уже были меньше ранее.

