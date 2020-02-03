Брагар извинился перед пенсионеркой, которой посоветовал продать собаку

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар позвонил с извинениями пенсионерке, которой посоветовал продать собаку и расплатиться за коммуналку.



Сама женщина утверждает, что договорилась созвониться с парламентарием еще раз, поскольку на тот момент была занята.



Пенсионерка уточнила, что понимает сложившуюся ситуацию, но "нужно думать, что ты говоришь, вас же выбрали".



Подробнее читайте в материале "Страны "Пусть мозги свои продаст". "Страна" пообщалась с пенсионеркой, которой нардеп Брагар посоветовал продать собаку, чтобы оплатить коммуналку".



"Да. Звонил. Он извинился и сказал, что это не меня касалось, чтобы я не обижалась. Сказал, что поможет мне. Я просто сейчас занята, поэтому договорились созвонится после. Я ему сказала, что, бывает такое, но нужно думать, что ты говоришь, вас же выбрали", - сказала она.

