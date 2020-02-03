Насколько опасной окажется вспышка коронавируса?

Пока новый коронавирус продолжает распространяться по Китаю, уже появились первые исследования, которые могут нарисовать более четкую картину того, как ведет себя этот патогенный микроорганизм, а также тех ключевых факторов, от которых зависит, можно ли сдержать его распространение.

Хотя этот вирус является серьезной угрозой для здоровья человека, риски для большинства людей, живущих за пределами Китая, остаются очень низкими, и для них сезонная вспышка гриппа представляет более актуальную угрозу. Чтобы избежать вирусных инфекций, эксперты советуют часто мыть руки и не ходить на работу и в школу, если вы заболели. Большинству здоровых людей не нужны специальные маски, и, если люди начнут скупать их в больших количествах, масок может не хватить медработникам, которым они как раз нужны.



1. Насколько заразен уханьский коронавирус?



Очевидно, он является умеренно заразным — примерно на том же уровне, что и SARS (тяжелый острый респираторный синдром, ТОРС).



Масштабы вспышки зависят от того, насколько быстро и насколько легко вирус передается от человека к человеку. Хотя исследования только начались, ученые уже подсчитали, что каждый заразившийся уханьским коронавирусом человек может заразить им 1,5-3,5 человек в отсутствие эффективных мер сдерживания распространения этого заболевания.



То есть этот коронавирус является таким же заразным, как SARS — другой коронавирус, который распространился в Китае в 2003 году и который удалось сдержать после того, как им заразились 8098 человек и 774 человека умерли. Возбудители инфекций дыхательных путей, подобные этим двум коронавирусам, могут распространяться по воздуху в крохотных капельках жидкости, которые появляются, когда больной человек дышит, разговаривает, кашляет или чихает.



Пролетев несколько футов эти капельки падают на землю. В результате этот вирус труднее подхватить, чем возбудителей других инфекционных заболеваний, таких как корь, ветряная оспа и туберкулез, которые могут преодолевать по воздуху расстояния в сотни футов. Однако этот коронавирус легче подхватить, чем, к примеру, ВИЧ или гепатит, которые передаются только через непосредственный контакт с физиологическими жидкостями инфицированного человека.



Если каждый заразившийся уханьским коронавирусом заразит еще двоих или троих человек, этого будет достаточно для того, чтобы сохранить или даже ускорить распространение этого вируса, если не будут приняты меры по его сдерживанию.



Вот как это работает. Если каждый заразившийся уханьским коронавирусом способен передать его 2,6 другим людям, то группа из пяти заболевших может заразить 368 человек всего за пять циклов передачи этой инфекции.



Можно сравнить уханьский коронавирус с менее заразным вирусом, таким как сезонный грипп. Люди, заболевшие гриппом, обычно передают его — в среднем — 1,3 другим людям. На первый взгляд, разница незначительна, однако за пять циклов передачи этой инфекции пять человек, больных гриппом, могут заразить всего 45 человек.



Тем не менее, показатели скорости распространения той или иной инфекции не стоит рассматривать как окончательные и неизменные. Они могут быть уменьшены посредством эффективных санитарных мер, таких как изоляция заболевших и отслеживание состояния здоровья тех, с кем они контактировали. Когда в 2003 году глобальные службы здравоохранения начали систематически выявлять и изолировать людей, заболевших SARS, им удалось снизить средние показатели передачи инфекции до уровня, который позволил говорить о том, что вспышку заболевания удалось купировать.



Органы здравоохранения по всему миру прилагают огромные усилия для того, чтобы снова добиться таких же результатов.



Пока число случаев заболевания уханьским коронавирусов за пределами Китая мало. Однако за последние несколько дней в нескольких странах — в том числе в США — все же были зафиксированы случаи заболевания у людей, которые не были в Китае. А темпы распространения коронавируса в Китае продолжают расти и уже превысили темпы распространения SARS в 2003 году.



2. Насколько этот коронавирус смертелен?



Пока невозможно сказать точно. Однако процент смертности, вероятно, не превышает 3% — это гораздо меньше, чем у SARS.



Это один из важнейших факторов, позволяющих оценить, насколько опасной является вспышка инфекции.



Оценивать смертельность нового вируса очень трудно. Обычно в самом начале выявляются самые тяжелые случаи заболевания, что может в значительной степени повлиять на наши оценки того, насколько велика вероятность смерти среди пациентов с этим вирусом. Примерно треть из тех первых 40 заболевших в Ухане, о которых нам сообщили, получали лечение в отделениях интенсивной терапии, поскольку у них были такие симптомы, как очень высокая температура, сильный кашель, затрудненное дыхание и пневмония. Однако люди, у которых симптомы этого заболевания были не настолько выраженными, могли вообще не обратиться к врачам. То есть случаев заболевания этим коронавирусом может быть больше — просто мы о них не знаем, — поэтому показатель смертности может оказаться ниже, чем мы полагали изначально.



Между тем число смертей от этого вируса, о которых мы уже знаем, может оказаться ниже реальных цифр. В китайских городах, оказавшихся в эпицентре вспышки, не хватает тест-систем и больничных коек, и многим людям вообще не удается попасть на прием к врачу.



«Все еще сохраняется множество неясных моментов касательно того, что это за вирус и что он делает», — сказал доктор Эллисон Макгир (Allison McGeer), врач-инфекционист в больнице Mount Sinai в Торонто, который был одним из ведущих специалистов, боровшихся со вспышкой SARS в Канаде.



По предварительным данным, показатели смертности у уханьского коронавируса существенно ниже, чем у другого коронавируса, Ближневосточного респираторного синдрома, MERS, который убивает одного из троих заразившихся, или SARS, который убивает одного из 10. Эти вирусы прикрепляются к белкам на поверхности клеток легких, но MERS и SARS, по всей видимости, оказывают более губительное воздействие на ткани легких. К 31 января, по имеющимся данным, на 40 заболевших с подтвержденным уханьским коронавирусом было зафиксировано менее одного смертельного случая. Многие из тех, кто умер, были пожилыми людьми с серьезными проблемами со здоровьем.



Но, по словам доктора Макгира, вирусы могут оказаться очень опасными, даже если показатели смертности низки. К примеру, хотя считается, что показатели смертности от гриппа остаются меньше одного случая на 1000 заболевших, ежегодно в Соединенных Штатах с таким диагнозом в больницы попадают приблизительно 200 тысяч человек, и примерно 350 человек умирают.



3. Сколько времени проходит перед появлением симптомов?



Вероятно, от 2 до 14 дней, что позволяет болезни долгое время протекать незаметно.



Время, которое проходит с момента заражения до появления первых симптомов, имеет огромное значение для профилактики и контроля. Зная, какова продолжительность инкубационного периода, сотрудники учреждений здравоохранения могут отправлять в карантин или вести наблюдение за теми людьми, которые могли контактировать с вирусом. Но, если инкубационный период слишком долгий или слишком короткий, принять эти меры может быть трудно.



У некоторых болезней, таких как грипп, короткий инкубационный период, составляющий два-три дня. Люди могут начать распространять заразные вирусные частицы еще до того, как у них появились первые симптомы, в результате чего выявить и изолировать людей с этим вирусом практически невозможно. Между тем инкубационный период SARS составляет примерно пять дней. Кроме того, требуется еще четыре-пять дней, прежде чем заболевший человек может начать передавать этот вирус другим. По словам Макгира, именно это и помогло медикам остановить распространение вируса SARS и эффективно сдержать вспышку этого заболевания.



Чиновники в Центрах по контролю и профилактике заболеваний считают, что инкубационный период уханьского коронавируса составляет 2-14 дней. Однако пока неизвестно, может ли заболевший человек распространять этот вирус до появления первых симптомов и влияет ли тяжесть заболевания на то, с какой легкостью заболевший распространяет частицы вируса.



«Это беспокоит меня, потому что эта инфекция, вероятно, способна ускользать от обнаружения», — сказал доктор Марк Денисон (Mark Denison), эксперт по инфекционным заболеваниям в университете Вандербильда в Нэшвилле.



4. Куда заразившиеся люди разъехались?



Уханьский вирус распространился быстро, потому что его вспышка пришлась на транспортный узел.



Ухань — это место, где очень трудно сдержать вспышку заболевания. Там живут 11 миллионов человек — это больше, чем в Нью-Йорке. В среднем 3,5 тысячи пассажиров ежедневно совершают прямые перелеты из Уханя в города других стран. Именно из этих городов стали поступать первые сообщения о заболевших за пределами Китая.



Ухань — это также крупный транспортный узел внутри Китая, связанный напрямую с Пекином, Шанхаем и другими крупными городами скоростными железными дорогами и внутренними авиарейсами. В октябре и ноябре прошлого года около 2 миллионов человек совершили перелеты из Уханя в другие города Китая.



В 2003 году, во время вспышки SARS, у Китая не было такой качественной транспортной связи с внешним миром и внутри страны. Сегодня огромное количество рабочих-мигрантов совершают поездки внутри Китая и за его пределы — в Африку, другие части Азии и Латинскую Америку, где Китай активно занимается реализацией своей инициативы «Один пояс, один путь». Такие активные перемещения китайцев создают высокий риск вспышек уханьского коронавируса в других странах, где системы здравоохранения абсолютно не готовы к его появлению, таких как Зимбабве, где сейчас голод и экономический кризис.



Сегодня пассажиропоток на китайских железных дорогах и в аэропортах вырос примерно в четыре раза по сравнению с 2003 годом, когда была вспышка SARS.



Китайские власти пошли на беспрецедентные меры и ввели запрет на выезд, который коснулся десятков миллионов людей, живущих в Ухане и соседних с ним городах. Однако, по мнению экспертов, такой запрет на выезд, вероятно, был введен слишком поздно и ограничил доступ к продуктам питания и лекарствам. Мэр Уханя признал, что около 5 миллионов человек успели покинуть город до введения этого запрета.



«Вирус невозможно заколотить досками. Новая инфекция будет распространяться, — сказал Лоуренс Гостин (Lawrence O. Gostin), профессор права в Джорджтаунском университете и директор Центра сотрудничества с Всемирной организацией здравоохранения по вопросам национального и глобального законодательства в области здравоохранения (World Health Organization Collaborating Center on National and Global Health Law). — Он выйдет за границы. Так происходит всегда».



5. Насколько эффективными будут ответные меры?



ВОЗ высоко оценила усилия китайских властей, но критики опасаются, что запрета на выезд может оказаться недостаточно.



Помимо закрытия транспортного сообщения китайские власти также закрыли рынок Уханя, где продается живая домашняя птица, морепродукты и дикие животные, которые могли стать источником коронавируса. Немного позже они также приостановили торговлю дикими животными по всей стране. Были закрыты школы, на Великую китайскую стену теперь не попасть, а китайские туристы лишились возможности путешествовать. Чиновники ВОЗ высоко оценили усилия китайских властей по борьбе с коронавирусом.



Однако эти меры обернулись непредвиденными последствиями. Больным жителям Уханя приходится идти пешком или ехать на велосипедах по много миль, чтобы добраться до ближайших больниц. Многие жалуются, что в больницах их разворачивают домой из-за нехватки коек, персонала и медикаментов, которая усугубляется режимом изоляции.



До недавнего времени исследователи за границей были обеспокоены тем, что китайские власти не пускали иностранных экспертов, которые могли бы помочь с выявлением случаев заболеваний и предотвращением распространения вируса.



В четверг, 30 января, ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией, признав, что этот вирус представляет собой опасность за пределами Китая.



Работники здравоохранения в США и других странах начали проверять пассажиров, прибывающих в аэропорты, и изолировать тех, у кого обнаруживаются симптомы заболевания. Несколько стран — включая Казахстан, Россию и Вьетнам — временно ограничили поездки в и из Китая, а также выдачу виз. Но критики считают, что этих мер недостаточно.



6. Сколько потребуется времени на создание вакцины?



До создания вакцины еще как минимум год.



Вакцина от коронавируса может предотвратить инфицирование и остановить распространение этого вируса. Но на разработку вакцины требуется время.



После вспышки SARS в 2003 году, ученым потребовалось около 20 месяцев для того, чтобы подготовить вакцину к проведению испытаний на людях. (Та вакцина так и не понадобилась, потому что распространение SARS удалось остановить). К моменту вспышки вируса Зика в 2015 году ученым удалось уменьшить сроки разработки вакцины до шести месяцев.



Теперь ученые надеются, что та работа, которая была проделана в связи с предыдущими вспышками вирусных заболеваний, поможет еще больше сократить сроки создания вакцин. Ученые уже изучили геном уханьского коронавируса и обнаружили ключевые белки. Исследователи из Национальных институтов здоровья в Австралии и еще как минимум три компании работают над вариантами вакцины.



«Если мы не столкнемся ни с какими непредвиденными препятствиями, мы сумеем начать первую фазу исследований в течение следующих трех лет», — сказал Энтони Фауци (Anthony Fauci), директор Национального института аллергий и инфекционных заболеваний.



Но он предупредил, что могут потребоваться месяцы или даже годы — после завершения начальных испытаний, — чтобы провести полномасштабные испытания и доказать, что вакцина безопасна и эффективна. В лучшем случае вакцина станет доступной для широких масс только через год.