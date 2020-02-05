Вышел первый трейлер «Форсажа 9»

На YouTube-канале Universal Pictures вышел трейлер фильма «Форсаж 9. Вселенная Форсаж».



По сюжету новой части Доминик Торрето (Вин Дизель) буден вынужден прервать спокойную семейную жизнь из-за своего прошлого. При этом врагом Доминика будет его собственный брат.



Режиссер девятого «Форсажа» — Джастин Лин, снявший пятую и шестую части. В новом фильме вернутся давно знакомые фанатам герои Вина Дизеля, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джорданы Брюстер, Тайриза Гибсона, Лудакриса, а также появятся новые персонажи, которых сыграли Джон Сина и Анна Савай. В фильме также вновь появятся Шарлиз Терон и Хелен Миррен.





