Вегетарианство спасает от инфекций

Как отмечает The Daily Mail, у женщин-вегетарианок реже диагностируют цистит. В целом вероятность развития инфекций мочевыводящей системы снижена на 16%. Это показало исследование с участием 9274 человек, за которыми примерно в течение 10 лет следили урологи и нефрологи.



Считается, в мясе, особенно в курице и свинине, часто можно найти следы бактерий E.coli. А этот патоген вызывает до трех четвертей инфекций мочевого пузыря. Следовательно, по мнению ученых, при рецидивирующих инфекциях рекомендовано отказаться от мяса. При этом, согласно статистике, более 50% женщин и примерно каждый 8-й мужчина в какой-то момент своей жизни сталкиваются с инфекциями мочевыводящей системы.



Ранее проводившиеся эксперименты показывали, что черника, клубника, ежевика и малина, а также клюквенный сок снижают риск развития подобных инфекций. Видимо, они меняют среду в теле, не давая активизироваться патогенам. В свою очередь, высокое содержание клетчатки в вегетарианской диете способствует закислению среды в кишечнике, что также затрудняет рост опасных бактерий.

