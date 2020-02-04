Иран: больше Киеву материалы по боингу передавать не будем

Власти Ирана отказались предоставлять Украине материалы по делу о сбитом самолете МАУ из-за утечки записи переговоров иранских диспетчеров. Об этом в понедельник, 3 февраля, заявил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резайефар, сообщает Reuters.



"Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу. (Публикация звукового файла) украинской стороной говорит о том, что больше мы им никаких материалов передавать не будем", - заявил он.



Чиновник также отметил, что этот шаг был сделан в нарушение международных норм.



Ранее СМИ опубликовали запись переговоров диспетчеров иранского аэропорта с экипажем самолета, который видел момент сбития украинского самолета.

