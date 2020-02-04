В США участники президентской гонки приступают к праймериз

В штате Айова в понедельник состоятся первые предварительные внутрипартийные выборы, цель которых - определить самых популярных кандидатов в президенты внутри партии, сообщают американские СМИ.



Зарегистрированные сторонники Демократической и Республиканской партии смогут проголосовать за понравившегося кандидата своей партии. Избирательные участки расположены в школах, церквях и торговых центрах.



В общей сложности в Айове открыты более 1,6 тыс. участков. Голосование начнется в 20:00 по вашингтонскому времени.



Особое внимание сосредоточено непосредственно на выборах у демократов, за звание единого кандидата от которых борются более 10 человек. При этом очевидного лидера, согласно последним опросам, у них нет. Среди наиболее популярных претендентов - сенатор Берни Сандерс, бывший вице-президент США Джо Байден, а также сенатор Элизабет Уоррен.



У республиканцев, напротив, уверенное лидерство в опросах закрепилось за нынешним президентом США Дональдом Трампом. Вместе с ним за то, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии США, борьбу, в частности, ведут бывший губернатор Массачусетса Уильям Уэлд и экс-конгрессмен от Иллинойса Джо Уолш. Тем не менее, на данный момент ни у одного из соперников Трампа в Республиканской партии реальных шансов обойти его нет.



Между тем, американские СМИ напоминают, что победа на кокусе в Айове не гарантирует какому-либо участнику гонки того, что именно он в итоге станет кандидатом от своей партии. Однако начиная с 2000 года каждый победитель кокуса демократов в Айове в результате становился кандидатом от этой партии.



Эксперты отмечают, что в этом году ожидается высокая явка избирателей на предварительных внутрипартийных выборах. В 2008 году в кокусе демократов в Айове приняло рекордное для этого штата количество человек - 240 тыс.



Традиционно перед выборами в США проходят праймериз и кокусы по штатам, в ходе которых определяются наиболее популярные претенденты на звание единого кандидата от партии. Первые праймериз пройдут 11 февраля в Нью-Гэмпшире.



Уже по итогам праймериз и кокусов состоятся общенациональные партийные съезды, на которых и будут избраны единые кандидаты от той или иной партии.



Выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.

