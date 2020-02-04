Атлас: думаю, Ломаченко вместо воды пьет в углу моторное масло

Известный тренер Тедди Атлас, работающий с Александром Гвоздиком, высказался о Василие Ломаченко.



Атлас рассказал, что называет украинца "механизмом" из-за его отличной техники, но при этом признает, что его соперника Теофимо Лопеса нужно остерегаться.



"Ломаченко – это машина. Я забыл, как его называют сейчас. Матрица? Я называю его "мехом" – механизмом.



Я раньше комментировал его бои для ESPN, так что я очень хорошо знаю Василия. Ломаченко – хороший, очень умный парень. У него отличная команда. Василий – партнер по команде моего Александра Гвоздика. Он потрясающий внутри и вне ринга.



Ломаченко – машина. Я думаю, что вместо воды или других жидкостей он пьет в углу простое моторное масло. По части техники он очень хорош. Он – Матрица с углами и Нео, который показывает вам все эти углы из "Матрицы".



Интересная вещь здесь в том, сможет ли "мех" обезвредить бомбу, потому что Лопес – молодой парень, ему 22 года. Теофимо только что выиграл титул, он может ударить и он верит в себя. Молодые парни не знают, что кто-то может быть лучше их. Этим они и опасны.



Они просто верят, что могут сделать это. Такие бойцы не знают, как проигрывать. Да, у них есть молодость, вера и сила. Они движимы ими", – сказал Атлас.

