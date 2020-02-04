В правительстве назвали условия для участия в программе доступных кредитов

Предпринимателям для получения кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" необходимо пройти определенный отбор - показать бизнес-план и внести стартовый взнос. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук, выступая на презентации государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", передает корреспондент УНН.



"Конечно, чтобы получить кредит на таких условиях, нужно пройти определенный отбор. Конечно, надо показать бизнес-план, то есть показать, в чем замысел, каким образом будет развиваться дело. Конечно, нужно будет внести небольшой, но все же, стартовый взнос практически продемонстрировав, что вы готовы, что предприниматель также готов рисковать, потому что предпринимательство - это также дело на свой страх и риск", - сказал премьер.



Он подчеркнул вместе с тем, что "ни один человек, обратится для получения этого кредита, не останется без обратной связи".



"Пробуйте, пытайтесь, открывайте собственное дело. Даже если у вас не получится с первого раза, у нас уже создана экосистема которая поможет вам посмотреть на свой бизнес-план, возможно, немного критично, переосмыслить его, доработать и прийти для получения ресурсов во второй раз - имея больше шансов на успех", - добавил Гончарук.

