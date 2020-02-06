Galaxy Z Flip показали на видео

Уже несколько месяцев ходят слухи о новом складном смартфоне от Samsung. Ожидается, что он называется Galaxy Z Flip и будет представлен вместе с флагманской линейкой Galaxy S20 уже 11 февраля. Теперь же Бен Гескин опубликовал видео, демонстрирующее работу необычного смартфона «вживую». Ролик подтвердил более ранние утечки о дизайне устройства и набрал 3 млн просмотров менее чем за сутки.



На видео смартфон в фиолетовой расцветке — которую недавно показывали на рендерах. Раскладушка закрывается с характерным звуком, который мгновенно вызывает ностальгию по нулевым, а в раскрытом виде мало чем отличается от обычного смартфона — и складка, судя по ролику, практически не видна.



