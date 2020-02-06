Драма "1917" получила семь наград премии BAFTA
Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) признала драму "1917" режиссера Сэма Мендеса лучшим фильмом.
Напомним, фильм "1917" повествует о судьбе двух солдат в годы Первой мировой войны, которым поручена смертельно опасная миссия. Роли в картине исполнили Дин-Чарльз Чепмен, Джордж Маккэй, Дэниэл Мейс, Колин Ферт и Бенедикт Камбербэтч.
Лента, которая была выдвинута в девяти номинациях, признана лучшим британским фильмом и получила награды за лучшую работу художника-постановщика, лучший звук, лучшую операторскую работу, лучшие визуальные эффекты, а Мендес удостоился Бронзовой маски в номинации "Лучшая режиссерская работа".
The team behind @1917FilmUK accept the award for Best Film 🎬🏆 #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/hBNLXe80aI— BAFTA (@BAFTA) February 2, 2020
Приз за "Лучшую мужскую роль" получил американский актер Хоакин Феникс, который исполнил роль Джокера в одноименной картине Тодда Филлипса.
В номинации "Лучшая женская роль" победила американская актриса Рене Зеллвегер, которая сыграла певицу и актрису Джуди Гарленд в биографической ленте "Джуди" Руперта Гулда.
Фильм "Джокер" был лидером по числу номинаций (11), однако одержал победу всего в трех из них. Помимо Бронзовой маски Феникса, наградами был отмечен звук и кастинг ленты.
В номинации "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший неанглоязычный фильм" победу одержала картина "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо. Ранее южнокорейская лента удостоилась Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и Золотого глобуса.
Приз на лучший адаптированный сценарий достался ленте "Кролик Джоджо" режиссера Тайки Вайтити.
Картина "Для Самы" Ваада аль-Катиба стала лучшей документальной лентой.