Драма "1917" получила семь наград премии BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) признала драму "1917" режиссера Сэма Мендеса лучшим фильмом.



Напомним, фильм "1917" повествует о судьбе двух солдат в годы Первой мировой войны, которым поручена смертельно опасная миссия. Роли в картине исполнили Дин-Чарльз Чепмен, Джордж Маккэй, Дэниэл Мейс, Колин Ферт и Бенедикт Камбербэтч.



Лента, которая была выдвинута в девяти номинациях, признана лучшим британским фильмом и получила награды за лучшую работу художника-постановщика, лучший звук, лучшую операторскую работу, лучшие визуальные эффекты, а Мендес удостоился Бронзовой маски в номинации "Лучшая режиссерская работа".







Приз за "Лучшую мужскую роль" получил американский актер Хоакин Феникс, который исполнил роль Джокера в одноименной картине Тодда Филлипса.В номинации "Лучшая женская роль" победила американская актриса Рене Зеллвегер, которая сыграла певицу и актрису Джуди Гарленд в биографической ленте "Джуди" Руперта Гулда.Фильм "Джокер" был лидером по числу номинаций (11), однако одержал победу всего в трех из них. Помимо Бронзовой маски Феникса, наградами был отмечен звук и кастинг ленты.В номинации "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший неанглоязычный фильм" победу одержала картина "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо. Ранее южнокорейская лента удостоилась Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и Золотого глобуса.Приз на лучший адаптированный сценарий достался ленте "Кролик Джоджо" режиссера Тайки Вайтити.Картина "Для Самы" Ваада аль-Катиба стала лучшей документальной лентой.