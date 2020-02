Драма "1917" получила семь наград премии BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) признала драму "1917" режиссера Сэма Мендеса лучшим фильмом.



Напомним, фильм "1917" повествует о судьбе двух солдат в годы Первой мировой войны, которым поручена смертельно опасная миссия. Роли в картине исполнили Дин-Чарльз Чепмен, Джордж Маккэй, Дэниэл Мейс, Колин Ферт и Бенедикт Камбербэтч.



Лента, которая была выдвинута в девяти номинациях, признана лучшим британским фильмом и получила награды за лучшую работу художника-постановщика, лучший звук, лучшую операторскую работу, лучшие визуальные эффекты, а Мендес удостоился Бронзовой маски в номинации "Лучшая режиссерская работа".







The team behind @1917FilmUK accept the award for Best Film 🎬🏆 #EEBAFTAs #BAFTAs pic.twitter.com/hBNLXe80aI