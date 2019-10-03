«Полезная программа»: как выбрать сладкие апельсины?

Во вторник, 4 февраля, в 10:00 на «Интере» смотрите новый выпуск «Полезной программы» – об апельсинах. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, на что обращать внимание при выборе этих цитрусовых, чем они полезны и чем отличаются разные сорта.

Яркий цвет, насыщенный вкус, витаминный состав – все это делает апельсин одним из самых популярных фруктов в мире. Эти цитрусовые часто едят, например, для того, чтобы побороть авитаминоз или повысить иммунитет. В одном крупном плоде содержится необходимая нашему организму суточная норма витамина С. Апельсины также используют как приправу к разным блюдам, они помогают желудку быстрее переварить тяжелую пищу. Есть и весьма оригинальные способы применения этих фруктов. Например, на Ямайке их используют для мытья посуды и полов: сок цитрусовых хорошо очищает поверхности от грязи и жира.

« Польза апельсинов – в их богатейшем составе, – говорит диетолог Борис Скачко. – В этих фруктах содержатся флавоноиды, которые предотвращают развитие глазных болезней. А витамин С укрепляет капилляры и замедляет развитие катаракты. Если ежедневно съедать по одному апельсину, то можно на 60% снизить риск возникновения проблем со зрением. А еще кисло-сладкая мякоть и сок этих фруктов улучшают переваривание пищи, поэтому апельсины рекомендованы для диетического питания. Главное, не переусердствовать. Употребление большого количества цитрусовых оказывает раздражающее влияние на слизистую оболочку желудка и кишечника. Поэтому апельсины не рекомендуются при язве, гастрите, колите и холецистите ».

На что стоит обращать внимание при выборе апельсина? Как аккуратно и быстро почистить фрукт? Как часто можно пить апельсиновый сок? Чем полезна кожура? И как в домашних условиях можно приготовить апельсиновое масло? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: эксперт по качеству фруктов Максим Диденко, диетолог Борис Скачко, кондитер Елена Хант. Полезными советами также поделится звездный гость ток-шоу – певица Анна Добрыднева.

« Каждый выпуск «Полезной программы» – настоящая копилка полезных советов, – рассказывает Анна Добрыднева. – Цитрусовые давно занимают почетное место на моем столе. Но на съемках ток-шоу я впервые попробовала апельсины сорта «Шоколадный». Мне понравился их сладкий вкус и необычный оливковый цвет. Еще узнала о существовании пятиугольных апельсинов. И о том, что спелый плод может иметь кожуру зеленого цвета, а ярко-оранжевая окраска не всегда признак спелости. Чтобы выбрать сочные и сладкие цитрусовые, эксперты программы советуют покупать тяжелые и твердые на ощупь плоды. А я рекомендую почаще использовать апельсиновое эфирное масло для принятия ванн. Аромат апельсина поднимает настроение, снимает усталость и восстанавливает силы ».

Те, кто интересуется созданием «Полезной программы», могут провести один день со съемочной группой и узнать, как отличить подделку от оригинального продукта или найти некачественный товар. Такой лот можно купить на сайте благотворительного аукциона deti . inter . ua . Все собранные средства пойдут для приобретения аппарата гемодиализа для детской клиники «Охмадет».

Выпуск ток-шоу «Полезная программа», посвященный апельсинам, смотрите завтра, 4 февраля, в 10:00 на телеканале «Интер».





Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».

В среду, 5 февраля, в 10:00 на «Интере» – выпуск о манке.

Слово «манна» упоминается в Библии. По преданию, когда Моисей водил евреев по пустыне, Бог каждое утро посылал им пищу: на земле появлялись белые съедобные крупинки. Когда люди увидели их впервые, стали кричать «ман гу?», то есть – «что это?». Сегодня манная крупа доступна всем. Из нее готовят каши, запеканки, оладьи, суфле, пудинги, ее используют при приготовлении супов, котлет и различной выпечки. В чем польза манки? Есть ли в ней витамины? Какая калорийность у манной каши и можно ли набрать вес, если часто ее употреблять? От чего зависит появление комочков в каше? Как по указанной на этикетке информации выбрать самый полезный продукт? И как из обычной крупы научиться делать манные картины, выяснили эксперты ток-шоу, среди которых – шоумен Дмитрий Коляденко.

В четверг, 6 февраля, в 10:00 на «Интере» – программа об оливках.

Ветвь оливы по праву можно считать самым символичным растением в истории человечества: в разные времена и в разных странах оливу считали символом мира. Как правильно выбрать плоды этого дерева? Какие бывают виды консервированных оливок? Чем отличаются оливки от маслин? Какие плоды полезнее – бурые, зеленые или черные? Сколько соли содержится в одной банке консервированных оливок? Почему этот продукт пробуждает аппетит и улучшает пищеварение? Об этом зрители узнают в ток-шоу «Полезная программа» на телеканале «Интер». Звездный гость выпуска – телеведущая Светлана Вольнова.

В пятницу, 7 февраля, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы», посвященный мясной вырезке.

Вырезка считается наиболее ценной частью мясной туши. Поэтому недобросовестные и находчивые продавцы часто обманывают неопытных покупателей, продавая им другое мясо под видом вырезки. Какое именно мясо считается вырезкой? Чем говяжья вырезка полезнее свиной или бараньей? Как лучше готовить говяжью вырезку – жарить, варить, запекать? И с каким гарниром полезнее ее есть? Звездный гость программы – шоумен Максим Нелипа.

А в субботу, 8 февраля, в 10:00 на «Интере» зрители увидят программу о сардельках (повтор от 03.10.2019).