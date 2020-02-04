Кабмин пока не планирует разделение Минэкономики

Кабинет министров к настоящему времени не планирует разделение Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, однако консультации продолжаются, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.



"Сейчас продолжаются консультации. По состоянию на сегодня не планируем разделение Министерства экономического развития, но некоторые идеи относительно усовершенствования его работы есть", - сказал премьер на пресс-брифинге в понедельник.

