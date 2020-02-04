Глава ВОЗ о коронавирусе: пока нет причин для паники

Глава Всемирной организации здравоохранения Адхан Гебрейесус призвал не паниковать в связи с распространением нового коронавируса, сообщает Интерфакс в понедельник, 3 февраля.



"Пока все это (опасность вируса) не так масштабно. Бояться нечего", - сказал он.



"Сейчас нет причин для паники", - добавил глава ВОЗ.



При этом Гебрейесус подчеркнул, что, тем не менее, странам мира "следует помнить о риске распространения (заболевания)" и принимать эффективные меры.

