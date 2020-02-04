Социологи узнали отношение украинцев к высоким зарплатам чиновников

Подавляющее количество украинцев считают несправедливыми большие зарплаты и надбавки, которые получают государственные служащие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые Центр социального мониторинга обнародовал в понедельник, 3 февраля.



Так, о зарплатах министров, их заместителей, руководящего состава отдельных госпредприятий (Укрпочта, Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзализныця) знают 93,5% украинцев и только 6,5% – ничего не слышали об этом.



При этом справедливыми премии и надбавки для топ-чиновников считают лишь 5% опрошенных.



Отмечается, что половина украинцев считают приемлемой и справедливой максимальную разницу в зарплате между руководителем госпредприятия или учреждения и его подчиненными среднего уровня от 1,6 до 2-х раз (31,1%) и от 2,1 до 3-х раз (21,1).



Также сообщается, что из-за высоких зарплат 61,7% украинцев стали хуже относиться к премьеру Алексею Гончаруку, 67,4% сказали, что стали хуже относиться к тем министрам и руководителям, которые получают такие выплаты.



В целом, по состоянию на конец января 2020 года украинцы больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому, на втором месте - спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.



Так, Зеленскому скорее или полностью доверяют 49,4% респондентов, Дмитрию Разумкову - 36,2%, Верховной Раде - 23,4%, Кабинету министров - 23,4%, премьер-министру Алексею Гончаруку - 23,5%.



При этом, не доверяют Зеленскому - 39,3% опрошенных, Разумкову - 52,6%, Верховной Раде - 68,5%, Гончаруку - 65,5%, Кабмину - 68,3%.



Для исследования ЦСИ и Украинского института социсследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года было опрошено 2003 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

