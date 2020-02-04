Аэропорт Мадрида остановил работу из-за беспилотников

Международный аэропорт имени Адольфо Суареса в Мадриде (Испания) временно приостановил свою работу из-за полетов дронов в непосредственной близости от взлетно-посадочных полос (ВПП). Об этом сообщается в Twitter Государственного агентства воздушной безопасности (AESA), пишет УНН.



“Полет дронов в непосредственной близости от аэропорта является серьезным нарушением, штраф за это правонарушение может достигать 90 тысяч евро”, — говорится в сообщении.



“Воздушное пространство мадридского аэропорта Барахас закрыто”, — говорится в публикации. В свою очередь, как отметили в аэронавигационном управлении, задержки вызваны “возможным присутствием дронов в непосредственной близости” от воздушной гавани.

