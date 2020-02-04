В Черновцах закрыли все школы на карантин

В Черновцах в связи с эпидемией гриппа закрыли все школы на карантин. Об это сообщил Черновицкий городской глава Алексей Каспрук на своей странице в Facebook.



По его словам, 3 февраля в на учебу в школы не пришли более 6 тысяч человек, из которых 4,5 тысячи по причине заболевания на ОРВИ. В связи с этим местные власти приняли решение о введении карантина в школах, несмотря на не превышение эпидпорога.



"Посоветовавшись со специалистами, с 4 по 16 февраля приостановил обучение в школах. В садах оставили на рассмотрение заведующих. В этот период школьники смогут заниматься, получать консультации учителей дистанционно", - написал Каспрук.



Также городской глава Черновцов призвал не посещать с детьми массовые мероприятия и места скопления людей.

