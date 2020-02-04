Основа для разработки вакцины от коронавируса уже есть - посол КНР в РФ

Специалисты в КНР выделили штаммы нового коронавируса, на основе которых можно разработать вакцину, заявил китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй.



"Уже выделили вирусы (штаммы вирусов - ИФ), только в одном институте выделили восемь, и, по словам специалистов, некоторые очень хорошего качества, и на этой основе можно сделать попытку для производства вакцины",- сказал посол журналистам в понедельник.



Посол заявил, что за последнее время количество новых случаев заражения коронавирусом снижается, количество выписывающихся увеличивается.



Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.



По данным китайских властей на утро 3 февраля, в КНР число смертельных случаев от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, увеличилось до 361 человека, число заболевших превысило 17,2 тыс.



Случаи заболевания обнаружены также в двух десятках стран, в том числе в Австралии, Вьетнаме, Германии, Индии, Италии, Канаде, Камбодже, Макао, Малайзии, Непале, ОАЭ, Сингапуре, США, Таиланде, Тайване, Финляндии, Франции, Южной Корее, Японии. Число заболевших за пределами Китая, по данным китайских СМИ, превышает полторы сотни.

