Brexit не принесет никаких геополитических изменений для Украины - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в Киеве встретился с главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом. Собеседники обсудили последствия выхода Великобритании из состава Евросоюза, а также прогресс в "минском процессе". Об этом глава МИД написал в Twitter, передает УНН.



"Встретился с послом ЕС Матти Маасикасом, чтобы обсудить Brexit. Получил дипломатическую ноту ЕС. Никаких геополитических изменений для Украины. ЕС и Украина продолжат разработку широкой общей повестки дня с Лондоном. Мы также коснулись прогресса в "минском процессе", - написал министр.



Напомним, ранее вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба высказал мнение о том, что выход Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Евросоюза (Brexit) - пойдет на пользу и Великобритании, и ЕС, и отношениям Украины с Великобританией.



Как сообщалось в УНН, Великобритания 1 февраля официально перестала быть членом Европейского Союза после 47 лет участия в интеграционном объединении. Премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации. На площади возле Вестминстерского дворца в Лондоне за обратным отсчетом до "часа икс" наблюдали не менее 5000 человек.

