"Укравтодор" за 1,5 мес. получил более 54 тыс. обращений через приложение Waze

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") с начала сотрудничества с навигационной системой Waze получило 54,067 тыс. обращений от участников дорожного движения.



Как сообщила пресс-служба "Укравтодора", наибольшее количество обращений от пользователей Waze касалось ям на дорогах (45,58%) – 24,646 тыс. На втором месте – обращения о дорожных работах, перекрытии движения, неработающих светофорах и отсутствии дорожных знаков – 13,302 тыс. (24,61%); на третьем – сообщения о ДТП (11,528 тыс., 21,32%).



Кроме того, пользователи также сообщали о погодных условиях – 3,627 тыс. (6,71%) и сигнализировали другие инциденты (разрядился аккумулятор, закончился бензин и т.д.) – 964 (1,78%).



Как отмечает "Укравтодор", система Waze с помощью бота собирает все обращения в единую базу и автоматически фильтрует спам. Вся информация подается с точными GPS-координатами, фотографиями и комментариями от водителей. Далее эти данные в режиме реального времени поступают в дорожные службы, где принимается решение о том, как реагировать на обращения.



"В наших приоритетах - сделать коммуникацию с участниками дорожного движения максимально быстрой и комфортной. Поэтому мы перенимаем успешный опыт и налаживаем сотрудничество с ключевыми инновационными компаниями. Принимать жалобы с помощью уже существующих систем - лишь первый шаг. В ближайших планах - внедрение единой системы мониторинга и управления дорожным движением", - цитирует пресс-служба главу "Укравтодора" Александра Кубракова.



"Укравтодор" начал работу с навигационной системой Waze 10 декабря 2019 года.

