Зеленский ждет скорого согласования даты обмена пленными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, в ближайшее время будет определена дата очередного этапа обмена пленными в Донбассе. "Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали этот список.

Список будет согласовываться в Минске. Я думаю, что в ближайшее время будут даты первой части наших пленных. Почему первой, потому что действительно там очень много людей... Второй трек - это разговор с российской стороной относительно обмена наших пленных... Там тоже началась работа. Я уверен, что в ближайшее время будут даты и общество увидит списки", - заявил Зеленский, трансляцию вели украинские телеканалы.



Украинский президент также заявил, что Киев рассчитывает на помощь Анкары в освобождении заключенных в РФ украинцев. "Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных, граждан Украины, в том числе крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации", - добавил Зеленский.



Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила, что в России отбывают наказание или находятся под следствием 115 человек.



Последний обмен пленными в Донбассе произошел 29 декабря 2019 года, до этого его не проводили два года. После этого Зеленский сообщил, что ведется работа над формированием новых списков для обмена пленными.

