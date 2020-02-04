ЕС нацелен в переговорах с Лондоном на тесное партнерство - фон дер Ляйен

ЕС и Великобритании предстоит решить много проблем за короткий отрезок времени, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обстановку, в которой начинаются переговоры ЕС с Великобританией о новых отношениях сторон.



"Сегодня, как вы знаете, Европейская комиссия предложит Совету ЕС проект директив о переговорах относительно нашего будущего партнерства с Соединенным Королевством. Если мы посмотрим на эти темы, то одно можно сказать наверняка: мы знаем, что мы нацелены на очень тесное сотрудничество с Соединенным Королевством. Там не будет никаких сюрпризов", - заявила фон дер Ляйен после встречи в понедельник с британским персоналом Европейской комиссии.



По ее словам, уже намечены будущие параметры для обсуждения на переговорах с Великобританией.



Говоря об утвержденном Еврокомиссией проекте директив для переговоров, председатель ЕК отметила: "В них мы очень ясно сформулировали, что мы готовы быть очень амбициозными и вести переговоры о новом, беспрецедентном по масштабу партнерстве".



Фон дер Ляйен указала на то, что директивы охватывают широкий ряд тем: от торговли до мобильности и энергетики, от правоохранительных органов до сотрудничества судебных органов, от внешней политики до безопасности и обороны.



При этом фон дер Ляйен подчеркнула: "Не существует бесплатного доступа на единый рынок (ЕС - ИФ), это всегда права и обязанности при хорошем балансе".

