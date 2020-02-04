Стала известна зарплата пресс-секретаря Зеленского

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель с июня по декабрь 2019 года получила 370 563,02 гривны заработной платы. В среднем это около 53 тысяч гривен в месяц. Об этом сообщили в Государственном управлении делами, передает УНН.



"В 2019 году пресс-секретарю президента Украины Юлии Мендель начислена заработная плата в сумме 370 563,02 гривны. С 1 января 2020 года должностной оклад по должности пресс-секретаря президента Украины составляет 27 187 гривен", - говорится в сообщении.



Напомним, что ранее Мендель обвинили в странном поведении. Пресс-секретарь президента во время интервью Зеленского выглядывала из-за стены и странно махала руками.

