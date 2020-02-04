Рада открыла третью сессию ІХ созыва

Верховная Рада ІХ созыва открыла очередную третью сессию.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в зале заседаний зарегистрировалось 360 народных депутатов.



На церемонии открытия сессии присутствовали премьер-министр Украины Алексей Гончарук, члены Кабинета Министров и представители посольств и дипломатических миссий.



После исполнения государственного гимна под аккомпанемент Национального заслуженного академического хора им.Веревки, депутаты приступили к принятию повестки дня.



Согласно плану работы, парламент сегодня должен рассмотреть ряд изменений в Конституцию Украины, в частности, об уменьшении количества депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы.



После получения вывода Конституционного суда парламент должен заняться законопроектами, касающимися полномочий президента в части создания независимых регуляторах органов, увольнения и назначения директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).



Следующий блок изменений в основной закон, постановления по работе над которыми запланированы на сегодня, будет касаться права народа на законодательную инициативу, дополнительных оснований для досрочного прекращения полномочий народных депутатов, а также вопроса уполномоченных Верховной Рады.