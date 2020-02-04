Офис генпрокурора продлил срок расследования убийства Шеремета

Заместитель генерального прокурора Украины 3 февраля продоллил досудебное расследование в уголовном производстве по убийству журналиста Павла Шеремета на срок до четырех месяцев, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



"Предусмотренное законом продление срока досудебного расследования прежде всего необходимо для выполнения следователями органа досудебного расследования письменных указаний прокуроров от 28 января 2020 года о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе, тщательной проверки выдвинутых защитой подозреваемых аргументов", - говорится в сообщении.



Отмечается, что экспертизы и ряд следственных действий не могли быть завершены и приняты по объективным причинам из-за сложности уголовного производства, также необходимо провести ряд экспертиз, допросов, выемок и исследований документов.



"Согласно закону, если прокурор удовлетворяет ходатайство следователя о продлении срока предварительного расследования, он определяет новый кратчайший срок, достаточный для нужд досудебного расследования. Поэтому прокурор для выполнения запланированных процессуальных действий принял решение о продлении срока предварительного расследования на срок до четырех месяцев", - добавили в Офисе генпрокурора.



Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.



12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.



Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.



Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.



13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.



24 декабря Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. 3 февраля Печерский суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство защиты об изменении меры пресечения подозреваемой Кузьменко.

