Рада назначила нового вице-премьера

Верховная Рада поддержала за основу и в целом проект постановления №2768 о назначении Денса Шмыгаля вице-премьер-министром Украины – министром развития общин и территорий Украины. Об этом стало известно во время пленарного заседания во вторник, 4 февраля. За назначения Шмыгаля проголосовали 278 народных депутатов.



"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича вице-премьер-министром Украины – министром развития общин и территорий Украины", – говорится в постановлении.



Как известно, в августе 2019 года Денис Шмыгаль был назначен на должность главы Ивано-Франковской ОГА. Он является кандидатом экономических наук.



С 2009 года занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА.



Ранее во вторник Верховная Рада проголосовала за увольнение Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий. Она в прошлом месяце написала заявление об увольнении по собственному желанию.