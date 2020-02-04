Google впервые за 14 лет раскрыл выручку YouTube

Компания Google раскрыла рекламную выручку видеохостинга YouTube за четвертый квартал 2019 года. Сделано это впервые за 14 лет, пишет The Verge.



Так, за квартал видеосервис принес $4,72 млрд, за год - $15,15 млрд, это на 36% больше, чем в 2018 году.



Также в отчете указывается, что продажи смартфонов Pixel и "умных" колонок Google Home принесли компании в четвертом квартале прошлого года $5,26 млрд выручки.



Отметим, что Google купила YouTube в 2006 году за $1,65 млрд. Какую прибыль приносит YouTube, в отчетности не раскрывается.

