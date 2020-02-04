Инкубационный период смертельного коронавируса длится до 10 суток - ВОЗ

Инкубационный период смертельного коронавируса составляет от 2 до 10 суток. Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса в мире и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.



"По итогам наблюдения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подтверждается точно, что инкубационный период колеблется от 2 до 10 суток, и на сегодня ВОЗ обеспечивает и продолжает те же рекомендации: не рекомендуемые специфические меры по путешествующих", - сообщил Кузин.



Он также отметил, что ВОЗ оставила неизменной свою рекомендацию по недопущению ограничения торговли или международного сообщения между странами, где регистрируются случаи.

