WADA настаивает на публичном рассмотрении спора с Россией
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило официальный запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS) о проведении публичного слушания по спорту с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что расследования в отношении РУСАДА вызвали огромный интерес по всему миру. По мнению WADA, данный спор в CAS должен быть публичным, "чтобы все понимали процесс и слышали аргументы".
Предметом спора являются беспрецедентные санкции в отношении российского спорта, вводимые WADA из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, содержащей результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год.
Источник: РБК-Украина
15:12