WADA настаивает на публичном рассмотрении спора с Россией

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) направило официальный запрос в Спортивный арбитражный суд (CAS) о проведении публичного слушания по спорту с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба организации.



Отмечается, что расследования в отношении РУСАДА вызвали огромный интерес по всему миру. По мнению WADA, данный спор в CAS должен быть публичным, "чтобы все понимали процесс и слышали аргументы".



Предметом спора являются беспрецедентные санкции в отношении российского спорта, вводимые WADA из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, содержащей результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

