Киану Ривз попал в украинский учебник по истории

В украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс обнаружили фотографию известного мема с канадским актером Киану Ривзом.







Об этом обнаружившие написали в Twitter.



Изображение актера из известного мема "Грустный Киану Ривз" прифотошопилы к снимку "Обед на небоскребе" 1932 года. На фото актер обедает вместе со строителями.



Найти фотографию можно на 58 странице учебника.



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Напомним, оригинальный снимок "Обед на небоскребе" сделали во время строительства "Ар-Си-Эй-Билдинг" в Рокфеллеровском центре в Нью-Йорке. На фото 11 рабочих, которые сидят на балке и обедают на высоте более 200 метров.

