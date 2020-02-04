Во Львове активному стороннику "тихой федерализации" Украины дали 5 лет

Во Львове до 5 лет лишения свободы осужден мужчина, который побудил чиновника Львовского облсовета к принятию решений, которые несут угрозу конституционному строю и территориальной целостности нашей страны. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.



Досудебным следствием установлено, что злоумышленник пытался дать чиновнику взятку в размере 50 тысяч гривен за вынесение на рассмотрение сессии облсовета проекта решения о принятии обращений к первым лицам государства о предоставлении Львовской области специального экономического статуса.



Такие обращения являются частью гибридной агрессии против Украины и называются "тихая федерализация".



Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, он приговорен к 5 годам лишения свободы. Апелляционный суд Львовской области оставил решение суда первой инстанции без изменений.

