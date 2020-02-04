Зашквар

Неоднократно высказывал предположения о том, что основная масса украинских социологов обладает ярко выраженной пониженной социальной ответственностью. Если проще, то они слабы на задний привод. Орально удовлетворяют грантодателей. Короче, они уже просто потеряли берега. Раньше хотя бы стыдливо корректировали результаты «исследований» с общей температурой по электоральной палате. Если и передергивали, то старались попасть в статистическую погрешность. Ну, и немножко докинуть процентов партиям и политикам, которые занесли немного благодарности в конторы.



Теперь это все в прошлом. Начались дикие манипуляции, которые ставят точку в вопросе, бывает ли независимая, объективная и непредвзятая социология. Нет, не бывает. Цифры в результатах «социологических исследований» уже отличаются на порядок (!), а не на жалкие два-пять процентов. Все, капец.



3 февраля были представлены результаты «соцопроса», проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января 2020 года.



4 февраля группа бомжей, именующая себя «социологической группой «Рейтинг», опубликовала данные «исследования», проведенного с 22 по 26 января 2020 года. Время совпадает, выборка тоже. Но в первом случае рейтинг президента Зеленского пробил психологический барьер в 50 процентов и остановился на уровне 49,4%. Во втором случае тот же самый президент (предположительно) пользуется популярностью у 59% опрошенных. Разница – десять процентов. Как такое вообще может быть? На ошибку выборки спихнуть не получится.



Теперь сравним рейтинги партий в интерпретации двух как бы социологических контор. По версии института Яременко «Слуга народа» получает 27%, «Оппозиционная платформа» – 10,3%, «Батькивщина» – 7,7%, «Евросолидарность» – 7,5.



А теперь «Рейтинг»: «слуги» – 42% (отличие в 15%!), «платформа» – 13,5%, «Евросолидарность» – 9,5%, «Батькивщина» – 8,1%.



Не могут рейтинги президента и его партии колебаться в пределах десяти-пятнадцати процентов. Это означает, что либо социологи дебилы (весьма вероятная версия), либо они отрабатывают заказ Офиса президента. Либо же кто-то подставляет офис, и эти кто-то – «соросята».



Зеленский стал проводить политику Порошенко: запрет русских школ, воспевание «идеалов еврореволюции», передача правительства в управление Соросу. Причем на фоне полного "слива" министерств, ведомств и предприятий под интересы иностранных капиталистов даже Порошенко на фоне Зеленского выглядит настоящим патриотом

Есть математически обоснованный уровень пролонгации доверия новой власти. Если она (власть) продолжает плевать на мнение избирателей на протяжении трех месяцев, это еще воспринимается нормально. Но потом начинается прозрение. А тут уже не просто гадят, а фактически поливают каждый день. В «новые лица» уже никто не верит

Хочу обратить внимание еще на один нюанс в работе тружеников «социологической окружной». 29 января был опубликован результат опроса Центра Разумкова «по заказу интернет-издания «Обозреватель». Уже смешно. Хорошо, что не по заказу «PornoHub». По данным структуры имени покойного отца нынешнего спикера «Слуга народа» рвет всех на электоральном поле с результатом 45,4%, «Оппозиционная платформа» набирает почти 14%, «Евросолидарность» – 8%, а «Батькивщина» вообще на грани вылета из парламента с жалкими пятью процентами. К чему этот экскурс? К тому, что уже тогда начался скандал насчет подделки результатов опроса «разумковцами». Появились «исходные цифры», которые фиксировали падение рейтинга партии Зеленского до 27 процентов, а сам президент вообще скатился к нише 35-40%. Но после ночного совещания в офисе центра, в котором принимала участие одна из жен Разумкова (ныне покойного), результаты скорректировали. В нужную сторону.Могу предположить, что сегодня мы наблюдаем публичные проявления бурления социологического дерьма. Как только появились результаты, которые очень чувствительно бьют по офису Зеленского, сразу же были вброшены абсолютно другие цифры. Так кому, б…ть, верить?Давайте пойдем логическим путем. Предлагаю пойти вместе. Зададим риторический вопрос: с какого перепугу будет расти рейтинг Зеленского и его партии? Это все равно, что странное укрепление национальной денежной единицы. Не будем о ней говорить. О покойницах либо хорошо, либо ничего. Теперь о Зеленском. Расти там ничего не может по определению. В экономике полная ж...па, правительство «молодых реформаторов» уверенно приучает всех к мысли, что надо продавать собак элитных пород и платить за газ. Кстати, эту мысль блестяще изложил именно представитель партии «слуг». Идеологическая разница между Зеленским и Порошенко исчезла абсолютно. Смотрел вчера встречу президента с Эрдоганом. Тот же Петр Алексеевич, только плохо владеющий украинским языком. А в Варшаве Володя просто переплюнул «главкома», обвинив СССР в «запуске маховика Холокоста» и развязывании Второй мировой войны. И да – «украинские войска освободили Аушвиц». Основные «месседжи» действующего президента ничем не отличаются от стандартного набора «попередника». Постоянные разговоры о членстве (и в НАТО, и в ЕС), необходимости продолжения санкций против РФ, необходимости «ревизии Минских соглашений» и так далее. Даже глухому ежу понятно, что Зеленский быстро и качественно теряет электорат. Тот вообще у него случайный. Думаю, результаты первого тура президентских выборов, когда шоумен набрал 30 процентов голосов – это истинное число его сторонников. Во втором туре еще 43% избирателей тупо проголосовали против Порошенко. Если бы им предложили проголосовать за собаку Шарика – они бы проголосовали, лишь бы против Петра.Затем Зеленский стал проводить политику Порошенко: запрет русских школ, воспевание «идеалов еврореволюции», передача правительства в управление Соросу. Причем на фоне полного "слива" министерств, ведомств и предприятий под интересы иностранных капиталистов даже Порошенко на фоне Зеленского выглядит настоящим патриотом. Напомню, что Порошенко, каким бы он ни был, но все-таки "утопил" Сеню Яценюка и выдавил из власти грузинских «реформаторов» вместе с альтернативно одаренным экономистом Абромавичюсом. Что касается Зеленского, то список его "косяков" можно продолжать.Чисто с технологической точки зрения это должно привести к разочарованию электората в новом президенте. Какая борьба с коррупцией и массовые посадки? «Последний узник» нового режима – Грымчак – уже на свободе. Не говоря уже о Пашинском, Микитасе, Свинарчуке и прочих ярких кандидатах «на посадку». Откуда 59 процентов поддержки?!Продажные социологи-манипуляторы хотят меня убедить в том, что партия «Слуга народа» по-прежнему является «абсолютным лидером электоральных симпатий украинцев». С точки зрения здравого смысла – это полный бред. Каждый день «слуги» образно демонстрируют свой врожденный идиотизм, попадая в разнообразные скандалы. Собаки, проститутки, взятки, сексуальные извращения. И типа никто этого не видит и не понимает. Все тупо поддерживают «партию президента».Есть математически обоснованный уровень пролонгации доверия новой власти. Если она (власть) продолжает плевать на мнение избирателей на протяжении трех месяцев, это еще воспринимается нормально. Но потом начинается прозрение. А тут уже не просто гадят, а фактически поливают каждый день. В «новые лица» уже никто не верит. И тут тебе подсовывают явную туфту. Я не верю ни Яременко, ни Разумкову, ни, тем более, Бекешкиной. Да, не могу заказать настоящее социологическое исследование, потому что знаю: последние социологи, которые реально работали в поле и имели репрезентативную социологическую сетку, либо уехали из страны, либо сидят на даче, периодически давая комментарии. Остались лишь имитаторы, потолок которых – проведение опроса в рамках одного мажоритарного округа. В таком случае они да, пашут. Поскольку заказчик и сам владеет ситуацией, а если его обмануть в процессе выборов, то можно и "на леса" поехать. Все эти «общенациональные опросы» – откровенная фикция.Остается только верить в логику и, если хотите, в интуицию, основанную на анализе текущего информационного массива. В таком случае мы приходим к следующим выводам. Вывод первый: рейтинг власти – президента и правящей партии «слуг» – объективно падает. К сожалению, не могу сказать, в каких пределах сегодня бултыхается процентный показатель власти. Но не пятьдесят и не сорок процентов.Второе – всегда есть эффект перетока электората. Если у одних падает, то у других растет. Причем практически линейно. А в чем нас хотят убедить социологи-манипуляторы? В том, что есть два «электоральных столба» (Зеленский и «слуги»), которые одиноко торчат посреди политического поля. Все остальные отстают от них на 30-40 процентов. Это абсурдная позиция. Даже в дурдоме при выборах главврача такого не бывает. Поэтому объективно растут показатели у «Оппозиционной платформы». Даже манипулятивные результаты социсследований выводят ОПЗЖ на второе место. А разве есть альтернатива? Тимошенко уже давно не системный политический игрок. Она по инерции дорабатывает свой ресурс. Ну, типа надо было завести в Раду фракцию, «подумать о верных соратниках». И все. Занимается внуками. «Евросолидарность» Порошенко борется с Зеленским за галичанский электорат и выигрывает. Ринат Леонидович после разгрома на выборах от Медведчука вообще отказался от проектов на юго-востоке и вкладывается в некую «Партию Сенцова» вместе с Пинчуком. Поэтому рейтинг «Оппозиционной платформы» растет за счет разочаровавшихся избирателей, а также тех, кто не ходил на прошлые выборы. Особенно после того, как Зеленский пафосно вступил в Варшаве в «клуб ярых бандеровцев». Играет свою роль и позиционирование Медведчука, который периодически критикует Зеленского, вроде недавнего случая, когда он назвал слова гаранта в Польше "кощунством". Со стороны выглядит, как будто старший товарищ отчитывает нерадивого младшеклассника с картины "Опять двойка". Поэтому уверен, что начавшиеся манипуляции социологов – это попытка сформировать альтернативную реальность, где нет сильной оппозиции и ничто не угрожает доминированию альянса Сороса и Зеленского. Значит, на самом деле все очень печально. Для Офиса президента и BRDO.