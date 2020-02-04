У Жириновского прокомментировали переписку с Кивой
Пресс-секретарь главы ЛДПР Александр Дюпин заявил, что Владимир Жириновский не переписывался с депутатом Верховной Рады Ильей Кивой. Об этом он во вторник, 4 февраля, сказал в комментарии Федеральному агентству новостей.
"Это фейк", - сказал Дюпин.
Представитель Жириновского также добавил, что Владимир Вольфович "вообще не знает, кто такой Илья Кива". Более того, глава либерально-демократической партии даже не пользуется мобильным телефоном, таким образом написать ему невозможно.
Ранее в Сети появилось видео, в котором депутат Верховной Рады Илья Кива переписывается с контактом, подписанным "Жирин...Владимир Вольфович". Кива сначала осведомился о состоянии здоровья российского политика, а затем в нецензурных выражениях высказался о премьер-министре Украины и все правительстве.
Позже в комментарии журналистам Кива заявил, что переписка с Жириновским является частью его основной работы.