Чехия никогда не признает Крым российским — глава МИД

Чехия не признавала и не признает российскую аннексию Крыма.



Об этом, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа сказал министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек после переговоров с украинским коллегой Вадимом Пристайко 4 февраля в Праге.



«Крым мы не забываем. Тема не исчезает. Чешская Республика никогда не признавала и не признает аннексию Крыма. Это является составной частью нашей твердой позиции в ЕС», - заверил Петршичек.



Чешский министр не соглашается с тем, что крымский вопрос в значительной мере «ушел» с повестки дня международной политики.



Петршичек также подчеркнул, что официальная Прага убеждена, что санкции в отношении России могут быть отменены лишь при условии, что она изменит свое поведение.



Пристайко в свою очередь обратил внимание на то, что Украина активно взаимодействует с ЧР в рамках членства в Совете ООН по правам человека (обе страны являются членами этого органа с 2019 по 2021 год). Кроме того, политика непризнания аннексии Крыма Россией и давления на РФ является согласованной между Украиной и ЕС.



Как сообщал Укринформ, в Праге начал работу первый Украинско-Чешский форум, который должен стать платформой для обсуждения целого ряда вопросов, в частности относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО, обменов между гражданскими обществами, научных обменов и т.д.



Форум призван стать дискуссионной площадкой для ведущих украинских и чешских экспертов, целью которого является наработка рекомендаций правительствам и подготовка совместных проектов с целью более полной реализации потенциала двусторонних отношений в различных сферах.



Следующее заседание форума планируется провести в Украине в следующем году