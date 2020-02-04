Вывезенных из Китая россиян изолируют в карантине

Граждане РФ и государств ЕАЭС, которых эвакуировали из Китая из-за эпидемии, вызванной коронавирусом, будут отправлены на двухнедельный карантин в Тюменской области. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.



По данным регионального издания 72.ru, прибывших разместят в пригородном санатории «Градостроитель»; изоляция продлится две недели.



Голикова подчеркнула, что все прилетевшие из Китая граждане РФ на данный момент здоровы.



Россиян и граждан ЕАЭС из Ухани эвакуируют самолеты Минобороны РФ. По данным российского посольства, в Ухани находился 341 россиянин, примерно половина из них вышла на связь с дипмиссией.



Пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, по состоянию на утро 4 февраля, заболели 20630 человек, в основном в Китае. Погибли 427 заболевших, 636 были вылечены.

