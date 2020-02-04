Кабмин предлагает полностью запретить приватизацию "Энергоатома", "Укрэнерго", Укргидроэнерго" и МГУ

Перечень энергетических объектов, 100% доли корпоративных прав в которых должно, согласно законопроекту №2831, сохраняться за государством, включает в себя НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго", а также АО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ).



Соответствующий список обнародован на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.



В список полностью запрещенных к приватизации объектов также предлагается включить ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель", которые в 2019 году были созданы Кабинетом министров с целью обеспечения работы нового рынка электрической энергии. Кроме того, в перечень вошли предприятия, связанные с атомной энергетикой и обращением с радиоактивными отходами: ГСП "Объединение "Радон", ГСП "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами", ГСП "Чернобыльская АЭС", ГП "Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности" и др.



Как отмечается на сайте Министерства развития экономики, правительственный законопроект предусматривает три группы запрещенных к приватизации объектов. В первой – акционерные общества, в уставном капитале которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть менее 50% + 1 акция и не подлежит приватизации. Во второй – акционерные общества, в которых доля принадлежащих государству корпоративных прав составляет 100%, в третей – объекты культуры и спорта.



При этом ПАО "Укрнафта", АО "Укргазвыдобування", АО "Укртранснафта", АО "Укртрансгаз", АО "Черноморнефтегаз" ни в одном из обозначенных перечней не фигурируют. Ранее же, предполагалось сохранение за государством, минимум, 50% акций ПАО "НАК "Нафтогаз Украины", АО "Магистральные газопроводы Украины", АО "Укртрансгаз", ПАО "Укрнафта", АО "Укргазвыдобування", АО "Укртранснафта", АО "Черноморнефтегаз".



НАК "Нафтогаз Украины", как сообщалось, входит в первый список.

