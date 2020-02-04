Дорожники Киева заверяют, что готовы к снегопадам – КГГА

Спецтехника коммунальной корпорации "Киевавтодор" будет дежурить на исходных позициях столицы, чтобы в случае ухудшения погодных условий оперативно начать расчистку от снега дорог и тротуаров города, сообщает во вторник пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).



"Как заверили в коммунальной корпорации, дорожники готовы к снегопадам. Всего в работе могут привлечь 418 единиц снегоуборочной техники", - говорится в обнародованном сообщении.



В КГГА напомнили, что по прогнозу Укргидрометцентра, в течение суток 5 февраля в Киеве ожидаются значительные осадки в виде мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, утром и днем порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 см.

