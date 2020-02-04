Татьяна Бахтеева: Государство и общественные организации должны оказывать самую широкую помощь врачам Донбасса и их пациентам

«Задача государства и общественных организаций - помочь детям Донбасса в их стремлении жить полноценной, активной и здоровой жизнью». Об этом во время рабочей поездки в Славянск заявила глава Всеукраинской общественной организации «Землячество – Родной Донбасс» Татьяна Бахтеева. По ее инициативе в Славянске состоялась встреча с администрацией и медиками детской областной больницы в городе Славянске, где присутствовал и советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.



Отметим, что с 1 марта 2019 года городское медучреждение получило статус областной клинической детской больницы: ведь в ней работает более двухсот сотрудников, оказывающих помощь более чем 30 тысячам детей из Славянска, Лимана, Николаевки и других городов Донбасса. Однако, сейчас она находится в стадии реконструкции, ей необходимы средства для строительства новых корпусов, приобретения медобрудования.



«Всегда стараюсь поддержать коллег, особенно в такое непростое время, когда здравоохранение и медицинская наука финансируются по остаточному принципу. Поэтому мы нашли меценатов, и больница получила в подарок, медицинский инструментарий для хирургического, травматологического, ЛОР, и отделения интенсивной терапии, что является крайне необходимым для оказания медицинской помощи деткам», - рассказала заслуженный врач Украины Татьяна Бахтеева. И порекомендовала руководству Донецкой области больше внимания и средств вкладывать в диагностику и высокоспециализированные отделения клиники.



Бахтеева пожелала коллективу детской областной больницы Славянска не останавливаться на достигнутом, с надеждой смотреть в будущее, не опускать руки в самых сложных ситуациях. «Своим трудом медики Донбасса вносят неоценимый вклад в сохранение здоровья наших детей, будущего Украины», - отметила экс-глава Комитета ВР по вопросам здравоохранения. По ее мнению, государство должно создавать все условия не только для лечения подрастающего поколения, но и для его гармоничного развития, стимулировать интерес к спортивным мероприятиям, делать все для того, чтобы как можно больше детей приходили на стадионы, в кружки, в спортивные секции. При этом проявляя особенную заботу о людях с ограниченными возможностями, которые занимаются спортом, закаляют дух и тело. Поэтому уже 12 лет Татьяна Бахтеева патронирует Всеукраинский турнир по плаванию для детей с ограниченными возможностями «Поверь в себя», совместно с многократным чемпионом Параолимпийских игр по плаванию Виктором Смирновым, являясь инициатором и вдохновителем данного мероприятия. В этом году в спортивных состязаниях приняли участие 160 детей из 17 регионов Украины. Юные спортсмены получили в подарок футболки, календари, сладости, а 12 призеров турнира – планшеты. «Такие соревнования очень важны, чтобы люди с ограниченными возможностями могли жить полноценной жизнью в обществе, а наша главная задача сегодня – помочь им в этом, особенно детям. Они должны верить в себя, а мы, взрослые, обязаны им в этом помочь», - резюмировала Татьяна Бахтеева.

