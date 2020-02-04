В Киеве соберутся 98 ученых из 17 стран на конференцию о мучениках ХХ века

В Киевской духовной академии 6 - 7 февраля состоится международная научная конференция на тему «Церковь Мучеников: Гонение на веру и Церковь в ХХ веке».



Как сообщает Центр информации УПЦ, цель конференции - изучение наследия и подвигов святых новомучеников и исповедников Церкви ХХ века, свидетельств и источников об истории гонений на Православную Церковь и репрессий против православного духовенства в советские времена.



«В работе конференции принимают участие ученые из 17 стран: Украина, Германия, Италия, Франция, США, Великобритания, Польша, Румыния, Словакия, Сербия, Эстония, Латвия, Грузия, Россия, Беларусь, Молдова, Израиль. Всего участвует 98 докладчиков (60 очных и 38 заочных)», - сообщают организаторы.



Конференцию 6 февраля откроет Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий.



После чего участники представят исследования о новомучениках и исповедниках Украины в ХХ веке, расскажут о духовном смысле мученичества и исповедничества в истории Церкви. Также докладчики расскажут о политике советской власти в отношении религии и Церкви, о репрессиях против православных иерархов, духовенства и верующих в 20-х - 80-х годах ХХ века.



Вместе с тем, будет раскрыта тема исповеднического служения духовенства Православной Церкви и духовного образования в годы коммунистических гонений.



Участниками конференции станут известные историки, богословы, философы.



В частности, митрополит Берлинский и Германский Марк (Арндт) раскроет тему: «Процесс прославления новомучеников в Русской Зарубежной Церкви».

Директор Национального центра рукописей Грузии Заал Абашидзе выступит с докладом: «Репрессии против духовенства Грузинской Православной Церкви в 20-30-е годы XX века».



Директор Государственного научного учреждения «Энциклопедическое издательство» Алла Киридон выступит с докладом: «Политика советской власти в отношении религии и Церкви в 1917-1930-е гг.»



Доктор Сорбонны (Франция) иеромонах Иосиф (Павлинчук) раскроет тему:

«Жизнь под прицелом. Молдавское монашество в советских реалиях».



Секретарь по научной работе католического монастыря Бозе монах Адальберто Майнарди (Италия) готовит доклад: «Значение новомучеников ХХ века в СССР для западных христиан». Профессор теологического факультета Тартуского университета (Эстония)



Ирина Пярт выступит с докладом: «Балтийские мученики 1919 г: рецепция и практики памяти».



Список докладчиков и темы можно посмотреть здесь.



8 февраля в Киево-Печерской лавре состоится открытие фотовыставки, посвященной новомученикам и исповедникам, пострадавшим от гонений на Православную Церковь.



Организаторы конференции - Киевская духовная академия и семинария и Центр изучения наследия новомучеников и исповедников ХХ века.



Место проведения: Киев, ул. Лаврская, 15, корп. № 45 (конференц-зал, 2-й этаж) и корпус № 64.



Брифинг для СМИ с организаторами и участниками международной конференции состоится 6 февраля в 09.00 в Церковно-археологическом кабинете КДАиС.

Аккредитацию на события проводит Центр информации УПЦ по тел. (066) 095 14 76.

