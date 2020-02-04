Дубилет рассказал, сколько тратит денег в месяц

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет ежемесячно тратит на себя около трех тысяч долларов. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина, обнародованном во вторник, 4 февраля.



Так, на вопрос, сколько он лично на себя тратит в месяц, Дубилет ответил "около $3 тысяч".



Также Дубилет заявил, что, вероятно, все равно согласился бы работать в должности министра, если бы у него не было бы "финансовой подушки".



"Если бы у меня не было возможности, я бы тратил на себя меньше", – сказал министр.



Ранее Дубилет предложил привязать зарплату президента, премьера и спикера к росту ВВП



Напомним, правительство обнародовало зарплаты всех министров. В среднем члены Кабмина получают 50-60 тысяч в месяц. С учетом премий в декабре министры и их заместители получили по 100-200 тысяч гривен. Меньше всех в декабре получил Дмитрий Дубилет – 17 544 гривен.

